JP's politiske analytiker: Regeringen vil lukke en diskussion, men kan i stedet åbne for mere debat

Sjældent er der blevet sagt »utilbørlig« så mange gange under et pressemøde.

Ordet er centralt i regeringens forsøg på at standse en udvikling, der er eskaleret i løbet af de seneste uger og måneder.

»Regeringen forsøger tydeligvis at lukke den voldsomme diskussion, der har været om koranafbrænding. Men jeg tror i stedet, at den vil komme til at åbne for rigtig meget debat,« siger Niels Th. Dahl, Jyllands-Postens politiske analytiker.