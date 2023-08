Partier kritiserer hemmelig bevilling før Zelenskyj-besøg

Sammen med Enhedslisten har hun kritiseret den hemmelige bevilling. Begge partier endte dog med at tilslutte sig aktstykket efter dialog med den daværende forsvarsminister.

- Jeg sagde direkte til ministeren, at jeg synes altid, det er kritisabelt, når man ikke kan få at vide, hvad man skal give penge til.

- I den aktuelle situation er det ekstra kritisabelt, siger hun med henvisning til våbensagen i Forsvarsministeriet.

Her fremgik det fejlagtigt i aktstykker fra Jakob Ellemann-Jensen, at et artilleriindkøb var en hastesag.

- Da jeg så fandt ud af, at Zelenskyj kom, så kunne jeg regne ud, at det nok var den transport, siger Lisbeth Bech-Nielsen videre.

Lisbeth Bech-Nielsen har nu i aktstykkets påtegninger opfordret regeringen til at finde en løsning på, ”hvordan udvalgets medlemmer eller alternativt partiformændene kan orienteres i et fortroligt forum, således at aktstykker af denne karakter ikke afgøres i blinde”.