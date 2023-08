Løkke gav beskeden: Ingen fremtid for Stephensen i Moderaterne

- For noget af det sidste, jeg gjorde, inden jeg tog til Kina, var at holde et møde med Jon Stephensen tirsdag på vej i lufthavnen, hvor jeg sagde til ham, at min og partiets vurdering var, at vi ikke har tillid til, at han og vi kan få et ordentligt samarbejde, når hans orlov løber ud, siger han til TV 2.

Jon Stephensen meddelte torsdag til Ritzau, at han har meldt sig ud af Folketinget.

Senere er det kommet frem, at Moderaternes folketingsgruppe tirsdag holdt et møde. Her nåede gruppen til enighed om, at der ikke var tillid til Jon Stephensen.