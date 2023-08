18/08/2023 KL. 05:00

Engang skulle klimakampen »helt ud på vores tallerkener«. Nu får Mette Frederiksens nye kødmelding hård kritik

Hvis befolkningen fulgte kostrådene, ville Danmark være tættere på at nå sine klimamål. Alligevel nægter Mette Frederiksen (S) at opfordre danskerne til at skære ned på kødforbruget, og det får kritikken til at hagle ned over statsministeren.