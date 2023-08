Konservative vil give familier med lav indkomst mere friskole-støtte

Familier med lav indkomst skal have bedre muligheder for at sende deres børn i fri- eller privatskoler.

Det mener De Konservative, der derfor vil afsætte 120 millioner kroner, så familier med lav indkomst kan få refunderet en del af betalingen til fri- og privatskoler.

- Vi har en stolt friskole-tradition i Danmark, og vi synes også, at børn af en enlig mor med små penge skal have mulighed for at vælge et alternativ til folkeskolen, siger Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative.