Ny kommission skal komme mistrivsel blandt børn og unge til livs

Kommissionens arbejde skal være færdigt ved udgangen af 2024. Den skal løbende komme med anbefalinger.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0 til 25 år. Kommissionen vil fokusere på fire områder: fællesskaber og relationer, tidlig indsats og forebyggelse, livsmod og robusthed samt det gode digitale liv.

Rasmus Meyer ser frem til at komme i gang.

- I sidste ende skal et samfund måles på, om mennesker lever muntre, virksomme og meningsfulde liv. Derfor glæder det mig, at regeringen har nedsat denne kommission, der skal kigge på, hvordan vi skal skabe gode liv for børn og unge - og det glæder mig, at så mange vidende mennesker har sagt ja til at deltage i arbejdet.