Det var hverken udlændingepolitik eller barnebrude, der stod øverst på dagsordenen, da Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, holdt sit allerførste sommergruppemøde i Rebild i Nordjylland fredag.

Derimod et lidt kedeligt udspil om det »produktionsdanmark«, som fortalte, at Danmarksdemokraterne bl.a. sænker den såkaldte generationsskiftebeskatning på familieejede virksomheder og forhøjer et udviklingsfradrag til erhvervslivet.