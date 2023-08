- Så der er mange forskellige aspekter i det her, men det, at vi er i en ny geopolitisk virkelighed, spiller selvfølgelig ind, siger statsministeren.

Det er første gang, Mette Frederiksen blander sig i debatten om afbrændinger af koraner foran ambassader, efter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) søndag kom med meldingen om, at regeringen vil finde et ”juridisk værktøj”, der kan forhindre, at det sker.

Mette Frederiksen mener, ”at bøger er til for at blive læst”, og at man derfor ikke skal brænde dem. Det, regeringen søger, er ikke noget, ”der skal begrænse eller indskrænke dansk ytringsfrihed”.