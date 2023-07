Billedet er ikke til at misforstå. Hvis du først har sat dig på en rutsjebane – eller en glidebane – er det umuligt at standse. I disse dage er regeringen netop i færd med at sætte sig på en glidebane, hvis den beslutter at lovgive mod afbrænding af religiøse skrifter – herunder koraner.

Sådan lyder det i hvert fald bl.a. fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, som advarer mod at give efter for presset fra de muslimske lande efter den seneste tids demonstrationer med afbrænding af koraner i Danmark. Også fra den anden politiske fløj er der kritik.