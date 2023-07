Løkke kalder koranafbrænding foran ambassade for skændig handling

Det var gruppen Danske Patrioter, som stod bag fredagens afbrænding. Det oplyser politiet til DR.

Episoden har ført til, at det irakiske udenrigsministerium natten til lørdag dansk tid har udsendt to pressemeddelelser, hvor det fordømmer koranafbrændinger i både Danmark og Sverige.

Efterfølgende forsøgte hundredvis af demonstranter i de tidlige morgentimer at trænge ind i ambassadeområdet i Iraks hovedstad, Bagdad.

Demonstranternes mål skal ifølge nyhedsbureauet AP have været Danmarks ambassade. Men det fremgår ikke af historien, om demonstranterne erklærede den danske ambassade for et mål.

Danmark har også udsendt en engelsksproget pressemeddelelse med overskriften ”The Danish government condemns the burning of the Quran” altså »Den danske regering fordømmer afbrændingen af koranen.«