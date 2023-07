Selv om regeringen ikke er klar med et udspil på området, er debatten nødvendig, mener Mette Frederiksen.

- Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan lægge til grund, at det én til én bliver, som det plejer at være. Men det betyder ikke, at vi skal over til en helt anden samfundsmodel. Det skal vi ikke.

- Men vi står over for kæmpe store udfordringer, og det bliver vi nødt til at forholde os til, siger Mette Frederiksen.