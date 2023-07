Nyt folketingsår åbner med debat om aktiv dødshjælp

- Det vidner om, at det er svært, og jo mere debat, der kommer, des flere tror jeg vil blive i tvivl.

Debatten om aktiv dødshjælp har været rejst mange gange. Senest sidste efterår, hvor Preben Nielsen, der var lam efter en arbejdsulykke, rejste til Belgien for at dø fulgt af et tv-hold fra DR.

Et halvt år efter at ”På tirsdag skal jeg dø” var sendt, opnåede borgerforslaget de nødvendige 50.000 underskrifter.

Andre har fulgt den tidligere læge Svend Lings, der er dømt for at have hjulpet syge til at begå selvmord.

Søren Harnow Klausen, der er professor i filosofi på Syddansk Universitet, mener, at de sager og den store opbakning i befolkningen til aktiv dødshjælp, bør stoppe debatten for og imod.

- Vi bevæger os i retning af, at aktiv dødshjælp er en realitet. I stedet for at insistere på, at det under ingen omstændigheder må være tilladt, bør vi nu tale om, hvilke situationer aktiv dødshjælp skal gælde i, og hvilke grupper der skal være omfattet.

Selv er Søren Harnow Klausen fortaler, men han forstår godt tvivlen, for eksempel om aktiv dødshjælp skal gælde psykisk syge og børn.

Her kunne et kompromis være, at muligheden kun gives til mennesker, der er terminalt syge med en begrænset levetid.