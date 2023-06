Der har under forhandlingerne været fokus på værnepligten, som et bredt flertal ønsker at styrke. Aftalen indeholder ikke noget om værnepligt for kvinder, som et flertal i Folketinget ellers ønsker.

- Det har vi ikke været tilhængere af, og det er heller ikke en del af denne aftale, siger Inger Støjberg, partileder i Danmarksdemokraterne.

Partierne er enige om, at der skal være en længere værnepligt. Det fortæller forsvarsordfører Rasmus Jarlov (K) på pressemødet.

Partierne i aftalen skal efter sommerferien tale hul på forhandlingerne om den første delaftale, der har fokus på rekruttering, fastholdelse og uddannelse.