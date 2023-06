Planen er på sigt, at 10 procent af de kandidatstuderende skal optages på en uddannelse på et år og tre måneder og ikke de to år, en kandidatuddannelse sædvanligvis tager.

20 procent skal optages på en såkaldt erhvervskandidat, hvor den studerende arbejder ved siden af studiet.

Der skal også oprettes 2500 engelsksprogede studiepladser.

Reformen bliver indført i flere faser.

Ambitionen er, at 10 procent af de kandidatstuderende i 2028 skal optages på en uddannelse på et år og tre måneder. Samme år skal 10 procent optages på en erhvervskandidat.