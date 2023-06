28/06/2023 KL. 05:15

Mælken stod i Alternativets køleskab, og nu er stemmer i partiet voldsomt utilfredse: »Der blev klart overskredet verbale grænser«

Alternativet og Veganerpartiet fusionerede for at undgå splittelse på den grønne venstrefløj, men så førte én liter komælk til et frontalsammenstød mellem de to fløje. Nu stiller både nye og gamle medlemmer sig selv spørgsmålet: Hvem er partiet til for?