Minister sætter gang i proces mod ny offentlighedslov

- Det er en diskussion, vi har haft i ti år.

- Vi har fået at vide, at de arbejder med det, men det har taget alt for lang tid, siger Stampe.

De Radikale vil blandt andet have fjernet ministerbetjeningsreglen, hvor aktindsigt kan afvises med henvisning til, at ministeren kan få behov for rådgivning fra embedsværket.

Godt halvdelen af Folketinget - alle partier uden for regeringen - kræver lempelser. Og det har regeringen også lovet at give. Det fremgår af side 49 i regeringsgrundlaget fra december 2022.

De ni partier uden for regeringen skrev et åbent brev til justitsministeren i april 2023, hvor de krævede ”mere åbenhed i det danske demokrati”.

Det skete i forlængelse af en rapport fra et ekspertudvalg, som fagforeningen Djøf igangsatte med tidligere departementschef i Statsministeriet Karsten Dybvad i spidsen.