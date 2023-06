Ministerium blev fejlagtigt ikke hørt om våbeneksport

Ministeren kan ikke svare på, hvad der konkret er blevet eksporteret uden den nødvendige høring.

- Som jeg er blevet oplyst, drejer det sig om udstyr til F-16, men ikke mere konkret, hvad det så er for noget udstyr, der skal indgå i F-16-fly.

Dagbladet Information og Danwatch har beskrevet, at Udenrigsministeriet har skiftet praksis for eksporten af våben og våbenteknologi, hvilket har ført til flere godkendelser af eksport til Israel.

I folketingssvaret forklarer Lars Løkke Rasmussen, at fejlene i de to sager skyldes en fejlfortolkning af praksis.

Peter Hummelgaard fortæller, at sagerne nu vil blive undersøgt.

- Jeg kan forstå, at det er en fejl, at Udenrigsministeriet ikke er blevet hørt. Rigspolitiet har oplyst mig, at man vil foretage vurderingen af de to sager. Herunder også hvilke yderligere sagsskridt, der måtte være anledning til at foretage, siger Peter Hummelgaard.