Kofod har takket nej til afdøde Mette Gjerskovs plads i Folketinget

Jeppe Kofod (S) kommer ikke til at gøre comeback i Folketinget, efter at partifællen Mette Gjerskov gik bort tidligere i denne uge.

Den tidligere udenrigsminister skriver torsdag i et opslag på Facebook, at han har takket nej til at overtage pladsen.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at min beslutning om at forlade politik krævede nogle lange og dybe overvejelser, for politik har fyldt utroligt meget for både mig - og sidenhen min familie – siden jeg blev valgt for første gang for 25 år siden.