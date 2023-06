Fødevareminister vil hjælpe tørkeramte landmænd med hotline

EU-Kommissionen har givet et nej til, at Danmark kan give landmænd dispensation fra reglen om, at brakmarker ikke må bruges til foder.

Reglen om, at marker skulle lægge brak blev indført i 1990’erne af EU for at sikre, at der ikke skete overproduktion af afgrøder. Siden er reglen ifølge Det Økonomiske Råd blevet et instrument i den danske miljøpolitik for at bevare jordbundens kvalitet.

Jacob Jensen havde bedt EU-Kommissionen om lov til at fravige den regel for at give danske landmænd flere områder til deres dyr at græsse på. Det gav EU-Kommissionen lov til under tørken i 2018, men denne gang er det altså blevet et nej.