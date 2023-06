Vagthund advarer: Vej til klimamål er længere end troet

I 2025 skal Danmark have sænket drivhusgasudledningen med 50-54 procent i forhold til i 1990, men selv den nedre grænse er et stykke væk.

Ifølge Energistyrelsens fremskrivning mangler der at blive indgået aftaler om reduktioner på 0,6 millioner ton CO2-ækvivalenter for at nå den. Det er en fælles enhed for de forskellige drivhusgasser som CO2 og metan.

Men Klimarådets beregninger viser, at der med god sandsynlighed mangler reduktioner på over 2 millioner ton - bare for at nå den nedre grænse.

Det svarer til over 4 procent af de 46,2 millioner ton CO2-ækvivalenter, som Danmark udledte i 2021, og der er altså ikke tale om småting.