Danmark sender 2.000 artillerigranater til Ukraine

Senest har regeringen i dens udspil til det kommende forsvarsforlig foreslået at afsætte yderligere 7,5 mia. kr. til fonden i år og 10,4 mia. kr. i 2024, samt yderligere 1 mia. kr. årligt i 2025-2028.

Troels Lund Poulsen forventer, at rammerne bliver lagt fast på et møde på onsdag:

»Det er min forventning, at vi får langt rammerne fast til at kunne lave den her saltvandsindsprøjtning med yderligere midler både i 2023 og 2024 til Ukrainefonden,« siger han og tilføjer:

»Sandheden er, at Danmark har bidraget meget, meget substantielt, og vi er ved at have den situation, at den fond, vi skabte tilbage i marts måned - der er pengene ved at løbe ud for 2023.«