Han vedkender, at det er ”usædvanligt”.

Normalt indordner medlemmer sig under partilinjen og stemmer i salen, som flertallet i partiet ønsker det.

Det er ikke første gang, at Jan E. Jørgensen skiller sig ud fra sit parti i sagen om Ahmed Samsam.

Ahmed Samsam blev i 2018 idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for at have tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS). Han afsoner nu sin straf i et dansk fængsel.

Men ifølge Berlingske og DR var han agent for de danske efterretningstjenester.

Før regeringsdannelsen var der et flertal for at undersøge sagen om Ahmed Samsam. Men da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne fandt sammen om et regeringsprogram, var Samsam-sagen ikke en del af det.