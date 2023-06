Folketinget øger andel af strengt beskyttet havnatur

- Det er utrolig vigtigt, at partierne udenfor regeringen har presset på for, at 10 pct. af det danske hav nu bliver strengt beskyttet, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i en pressemeddelelse.

Organisationen er dog svært skuffet over situationen for de resterende 20 procent, der kategoriseres som ’beskyttet natur’.

Her frygter Danmarks Naturfredningsforening, at bundtrawl fortsat vil udgøre et miljøproblem.

- Det er hovedrystende, at havplanen tillader fiskeri med bundslæbende redskaber og andre skadelige aktiviteter i de fleste 20 procent beskyttede havområder. Det bør laves om, så vores havbund og havnatur som minimum får fred for blandt andet ødelæggende bundtrawl og muslingeskrab i det, vi kalder beskyttet hav, lyder det fra Maria Reumert Gjerding i meddelelsen.