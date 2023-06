Ekspertorgan: Klimaeffekt fra Danmarks grønne eksport overvurderes

- Vi vurderer, at den nuværende metode til at opgøre klimaeffekterne af den danske grønne eksport overestimerer klimaeffekten og derfor kan være misvisende, siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Når Energistyrelsen opgør eksporten af dansk klimateknologi som eksempelvis vindmøller, sammenlignes der med en situation, hvor modtagerlandet ville være fortsat med det samme fossile energiforbrug, hvis landet ikke havde købt en dansk vindmølle.

- Det er ikke et rimeligt alternativ at sammenligne med, fordi modtagerlandet i stedet kunne have købt en vindmølle fra for eksempel Tyskland eller Kina, skriver Klimarådet i notatet.