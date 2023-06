Pernille Weiss nægter at trække sig fra Europa-Parlamentet

I sidste uge kom det frem, at en række tidligere medarbejdere på Pernille Weiss’ kontor i Bruxelles har fortalt, at de har oplevet et ubehageligt arbejdsmiljø.

Ni ansatte har forladt kontoret i løbet af fire år.

Til Ekstra Bladet beskrev tidligere medarbejdere Pernille Weiss som utilregnelig. Hun kunne eksplodere og skælde sine ansatte ud offentligt, fortalte de.

TV 2 og TV 2 Fyn fortalte, at seks tidligere medarbejdere blev langtidssygemeldt med stress.

Inden offentliggørelsen rejste De Konservatives partitop til Bruxelles for at undersøge arbejdsforholdene.