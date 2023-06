Løkke om Nato-rygter: Vi har haft valg for kun et halvt år siden

- Det ved jeg ikke, om jeg rigtig har lyst til at svare på, starter Lars Løkke Rasmussen over for TV 2.

Men han fortsætter:

- Jeg ville gøre mig mine overvejelser. For vi har haft valg for kun et halvt år siden. Og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark, som jo i høj grad også er personbåret i den forstand, at det hviler jo på, at jeg selv stiftede et nyt parti med den raison d’etre, at vi skulle lave en ny konstruktion i dansk politik, og at Mette Frederiksen, da valget blev udskrevet, satte sin egen person ind på det.