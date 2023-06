Meget er der sket i den seneste uge, men alligevel overskygger Nato-diskussionen det hele. Endnu en lille detalje føjer sig nu til listen af grunde til, at Mette Frederiksen nævnes som oplagt til at overtage posten som generalsekretær i Nato.

Da regeringen pludselig fandt en måde at ramme magiske 2 procent i forsvarsudgifter på, gav det nemlig yderligere et plus til Mette Frederiksen i overvejelserne af fordele og ulemper ved hendes profil som kandidat til topposten. Debatten er taget til på Christiansborg, og det har udløst stor intern panik i Socialdemokratiet.