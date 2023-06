- Derfor er vi nødt til ret hurtigt at få dykket ned i denne sag og få oplysninger fra den fungerende minister, siger Carsten Bach.

Liberal Alliance vil sammen med SF indkalde Troels Lund Poulsen i et hastesamråd i sagen.

Altinget har afsløret, at den franske våbenproducent Nexter aldrig modtog henvendelse fra Danmark om at få et tilbud på hurtig levering af 19 kanoner.

Den nu sygemeldte forsvarsminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), og Forsvarsministeriet havde ellers i januar ifølge Altinget i et notat oplyst Folketinget om, at tre våbenproducenter - heriblandt Nexter - var blevet bedt om et tilbud.

Regeringen lagde i den forbindelse op til, at man skulle have leveret våbnene fra israelske Elbit Systems - og bad om en afklaring fra forsvarsforligskredsen prompte, fordi det israelske tilbud stod til at udløbe kort efter.