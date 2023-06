Fransk våbenproducent afviser Ellemanns påstand om dansk kontakt

Ifølge Altinget skrev Nexter til FMI så sent som 26. januar, mens Jakob Ellemann-Jensen under et møde anbefalede israelske Elbit Systems til danske politikere.

Martin Lidegaard, politisk leder for De Radikale, siger til mediet, at hans parti havde ”helt sikkert ikke sagt ja til at købe det israelske artilleri”, hvis det havde været bekendt med, at der ikke var blevet indhentet tilbud fra de andre våbenproducenter.

- Det rokker ved hele præmissen for, hvorfor vi valgte det system, som vi valgte. Det er kritisabelt. Det er simpelthen manipulation, siger SF’s forsvarsordfører, Anne Valentina Berthelsen.

Også De Konservative og Liberal Alliance siger, at oplysningerne fra Nexter kunne have ændret deres beslutning i sagen.