Folketinget har fjernet partistøtte til KD og Frie Grønne med ny lov

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget et lovforslag, der fra næste år gør det sværere at modtage partistøtte fra staten.

I dag har et parti blandt andet ret til partistøtte, hvis det opnår 1000 stemmer ved folketingsvalg.

Fremover vil det nu kræve, hvad der svarer til 3,2 mandater at få offentlig partistøtte.