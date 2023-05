Pape opfordrer konservativ EU-profil til at trække sig

Weiss har endnu ikke meddelt, om hun agter at følge den opfordring, siger Pape.

Partiet fik ifølge Pape de første henvendelser fra tidligere ansatte af Weiss i marts. Inden da havde der været rygter om et dårligt arbejdsmiljø på Weiss’ kontor i Bruxelles sidste år, siger Pape.

Det er hen over pinsen, at et enstemmigt forretningsudvalg i partiet har besluttet, at Weiss ikke skal genopstille for De Konservative ved EU-valget i juni i 2024. Beslutningen blev truffet efter en intern undersøgelse med en række tidligere ansatte hos Weiss.