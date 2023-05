Weiss blev valgt til EU-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti ved valget i 2019. Her fik hun 80.140 personlige stemmer. Hun sidder på De Konservatives ene mandat i Bruxelles.

Til Ekstra Bladet udtaler Weiss i en mail, at hun er ked af kritikken og situationen:

- Der skal dog ikke herske tvivl om, at jeg er meget ked af de oplevelser, som de tidligere medarbejdere giver udtryk for, at de har oplevet. Som leder, siden jeg var 25 år, har jeg altid gjort mig umage med at sikre trivsel og udvikling for den enkelte og for alle, skriver Weiss i mailen.

Arbejdsmiljøet har ifølge Weiss været udfordret af coronarestriktioner og af ”et helt nyt og uerfarent team”. Men nu er der styr på problemerne, mener Weiss selv. Ritzau arbejder på at få en kommentar fra Weiss.