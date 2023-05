EL vælger Per Clausen som spidskandidat til Europa-Parlamentet

Det krævede et flertal på to tredjedele af stemmerne, og med stemmerne 248 for, 11 imod og 18 hverken for eller imod lykkedes det uden problemer.

Enhedslisten stillede i 2019 for første gang op til valget til Europa-Parlamentet, og partiet fik valgt Nikolaj Villumsen ind. Han stopper næste år på grund af Enhedslistens interne rotationsregler.

Søren Søndergaard fra Enhedslisten er dog tidligere blevet valgt til Europa-Parlamentet, men for Folkebevægelsen mod EU.

Hvis Per Clausen bliver valgt ind i Europa-Parlamentet, har han et forbud mod PFAS-stoffer højt på sin dagsorden.

- Jeg kommer i første omgang til at fokusere på hele spørgsmålet om nogle af de farlige og hormonforstyrrende kemikalier, som vi i årevis har kæmpet for at få gjort forbudt. Og hvor man fra den danske regerings side igen og igen har gentaget, at nu skulle vi lige have et forbud på plads i EU.