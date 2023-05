Socialdemokratiet, SF og Alternativet vil forsøge at hjælpe hinanden til et godt resultat ved det kommende valg til Europa-Parlamentet næste år.

De tre partier har valgt at indgå i valgforbund, oplyser partilederne Mette Frederiksen (S), Pia Olsen Dyhr (SF) og Franciska Rosenkilde (Å) på et pressemøde uden for Christiansborg