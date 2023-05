Troels Lund Poulsen (V), som er fungerende forsvarsminister, mens Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt, har torsdag skrevet et brev til Folketingets Finansudvalg, hvor han omtaler Altingets artikel og forsøger at forklare.

- Tilbuddet fra leverandøren indebar mulighed for inden for cirka et år at modtage tilstrækkelige systemer til at ækvivalere en hel artilleriafdeling, skriver han.

- De hurtige leverancer betingedes dog fra leverandørens side af en hurtig reservering af plads på produktionslinjen, hvilket er baggrunden for ordlyden i aktstykket.

- Det var således ikke den kontraktuelle mulighed for anskaffelse inden for den opgivne pris, men derimod muligheden for prioritering en dansk ordre på produktionslinjen som forudsætning for hurtige leverancer, der omtaltes.

Formanden for Folketingets finansudvalg, Simon Kollerup (S), mener ikke, at der er noget at komme efter i sagen.

I en sms til Ritzau skriver han:

- Efter min bedste vurdering er der ikke noget at komme efter i den her sag. Forsvarsministeriet har supplerende redegjort for sagen og straks informeret udvalget, da der blev rejst spørgsmål ved sagen her, og det betragter jeg som tilfredsstillende.

Simon Kollerup henviser i citatet til det brev, som Troels Lund Poulsen har sendt til udvalget torsdag.