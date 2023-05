Mor og barn skal blive sammen. Det er ikke på tale at evakuere den syge, seksårige, danske dreng fra al-Roj-lejren i Syrien uden at moderen kommer med til Danmark.

Det siger drengens advokat Knud Foldschack, som fortsat mener, at det vil være for traumatiserende for både mor og barn at blive adskilt fra hinanden: