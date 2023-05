Han blev minister med syv års forsinkelse

Jacob Jensen måtte dog se formandsposten gå til Heino Knudsen (S), og det samme gentog sig ved regionsrådsvalget i 2021.

Efter udnævnelsen til minister i december sidste år sagde Jacob Jensen farvel til regionsrådet.

Udnævnelsen til fødevareminister betød blandt andet, at han overtog ansvaret med at sikre »et værdigt punktum« for de minkavlere, der måtte aflive deres mink under coronakrisen.

For nylig præsenterede Jacob Jensen en køreplan for erstatningssagerne, som regeringen håber kan være afsluttet næste år for manges vedkommende.

Jacob Jensen er gift med sygeplejerske Marie-Louise Jensen, som han har tre børn med.