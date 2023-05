Frie Grønne stiller op til kommunalvalg - satser på de store byer

Frie Grønne blev stiftet i 2020 efter en periode med interne stridigheder i Alternativet.

Nederlaget ved valget sidste år har dog ikke slækket på Sikandar Siddiques landspolitiske ambitioner for sit parti.

Frie Grønne begynder også at samle vælgererklæringer ind for at blive opstillingsberettiget til næste folketingsvalg.

- Vi tror stadig på, at det politiske projekt - et hardcore venstrefløjsparti, som har antiracisme, kompromisløs klimakamp og et magtkritisk princip i sin politik - det er der i høj grad brug for, siger Sikandar Siddique.

Det er endnu ikke besluttet, om Frie Grønne også stiller op til regionalvalget i 2025.