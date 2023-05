Grønlandsk folketingsmedlem: Vi bør kunne tale grønlandsk i salen

SF’s Karsten Hønge fik nok under debatten.

- Jeg vil ikke være statist i det, der foregår, bare fordi det skal bruges i grønlandske medier, sagde Hønge.

Det afviser Aki-Matilda Høegh-Dam blankt. Hun påpeger, at der i det grønlandske parlament, Inatsisartut, tales dansk ”som noget naturligt”.

- Her bliver det kaldt ”mediestunt”, eller at nogen er ”statist”. Det sårede mig, for hvordan har alle grønlændere det derhjemme, når der kun bliver talt dansk?

- Det er ikke alle grønlændere, der kan forstå det, når der vedtages love i Folketinget. Så det er også for at vise nuancer i det, at jeg synes, det er vigtigt, siger hun.