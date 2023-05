KD og Frie Grønne står overfor at miste millioner i partistøtte

- Det var penge, vi skulle have brugt til at samle vælgererklæringer, til at videreudvikle politik og en masse politisk arbejde, som nu bliver rigtig svært at lave, siger den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique.

Lovforslaget om at ændre reglerne for partistøtte er blevet 1. behandlet i Folketinget i april.

Under debatten i Folketingssalen tegnede der sig et flertal for at ændre reglerne for det antal stemmer, som et parti skal få ved et folketings-, regionsråds- eller kommunalbestyrelsesvalg for at opnå ret til partistøtte.