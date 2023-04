Miljøminister sætter servicetjek i gang efter kritik af PFAS-indsats

Det er slet ikke godt nok, at Miljøministeriet og Forsvarsministeriet i en årrække under skiftende regeringer har forsømt at begrænse brugen og udledningen af giftige PFAS-stoffer.

Det siger miljøminister Magnus Heunicke (S) mandag i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet. Det sker, efter at Politiken søndag kunne berette, at Rigsrevisionen havde rettet omfattende kritik mod de to ministerier.