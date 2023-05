En eftermiddag i december var det slut.

Lars Løkke Rasmussen (M) tog det første skridt. Jakob Ellemann-Jensen (V) fulgte efter. Under regeringsforhandlingerne opgav de deres klare krav fra valgkampen om at få advokater til at vurdere, om statsminister Mette Frederiksen kunne stilles for en rigsret i minksagen. I stedet gik de i regering med hende.