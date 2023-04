Advokater ser større risiko for falske tilståelser med nyt tiltag

Det er særligt to af udvalgets forslag, der får advokaterne til at reagere.

Det drejer sig om forslag om, at flere straffesager skal vurderes af én dommer i stedet for af tre, og at det skal give strafrabat, hvis en tiltalt tilstår en forbrydelse.

- Hvis man giver tiltalte et større incitament til at tilstå, så følger der en risiko for falske tilståelser med, som man skal være meget opmærksom på, siger Karoline Normann, der er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg.

Hun peger også på yderligere en bekymring: