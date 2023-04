Minister kan se rimelighed i strafrabat ved tilståelse i nogle tilfælde

Men videre understreger udvalget, at ”det er afgørende, at lovgivningen ikke medvirker til, at tiltalte tilstår forhold, som den pågældende ikke er skyldig i. Så den egentlig gerningsmand går fri.

- Samlet set er det udvalgets vurdering, at det beror på en politisk afvejning, om de overvejede incitamenter skal indføres. Det er udvalgets opfattelse, at incitamenterne ikke har en karakter, som risikerer at medvirke til, at tiltalte tilstår forhold, som den pågældende ikke er skyldig i, lyder det i afrapporteringen.

Til Berlingske kan Peter Hummelgaard ikke svare på, hvad en tilståelse præcis skal give af strafrabat. Han henviser til de kommende forhandlinger.

Både De Radikale og De Konservative er til Berlingske afvisende over for idéen.