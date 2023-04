Oppositionen taler forgæves for forbud mod skadeligt PFAS

I 2005 spurgte Per Clausen (EL) daværende miljøminister Connie Hedegaard (K), som svarede, at hun ville ”fastholde presset” på EU-Kommissionen om snarest at fremlægge forslag til en regulering af flourstoffer.

I år har EU så sat en proces i gang, så et forslag, som Danmark sammen med blandt andet Tyskland og Holland har presset på for, er sendt i høring.

Enhedslistens forslag går på to ben, forklarer Søren Egge Rasmussen (EL), medlem af Miljø- og Fødevareudvalget: Partiet ønsker, at Danmark skal gå hurtigt frem med et forbud, men partiet ønsker også et forbud på EU-plan.

- Det lyder lidt som om, at regeringen ikke er helt klar til at tage hele pakken med. Det er som om, at undertonen er: Lev med det, og dø af det, siger Søren Egge Rasmussen.