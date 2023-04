K skifter kurs: Går nu ind for nationalt PFAS-forbud

Men de er også skadelige. PFAS ophober sig i blod, organer og miljø og kaldes ”evighedskemikalier”, da de er svære at nedbryde. De mistænkes også for at øge risikoen for kræft.

I 2020 blev PFAS forbudt i fødevareemballage af pap og papir i Danmark, og Danmark og flere andre vil have et EU-forbud mod stofgruppen. Regeringen har varslet en national handlingsplan på området.

Hos Dansk Industri (DI) ser man problemer med et nationalt forbud, men DI støtter op om et forbud på EU-plan. Det siger underdirektør i DI Karin Klitgaard i en skriftlig kommentar.

- I dag findes der ikke alternativer til alle produkter, og derfor vil en national enegang betyde et farvel til en række forbrugerprodukter i Danmark, som både servicebranchen og forbrugere har brug for - uden at vi reelt sikrer, at produkterne ikke bare købes i udlandet.

- Det vil betyde et farvel til flere elektronikprodukter og elbiler, da PFAS også bruges i mikrochips. EU-forbuddet vil derimod sikre en ambitiøs udfasning for hele EU og dermed en bedre beskyttelse af forbrugere, siger hun.