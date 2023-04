»Skørt«, »forargeligt« og »uretfærdigt«.

Mens Enhedslisten tirsdag kaldte det »bizart«, at ca. 575 familier med millionindkomster står til at modtage den inflationshjælp, som et stort politisk flertal har aftalt at give til »økonomisk udsatte børnefamilier«, melder to borgerlige partier sig nu blandt kritikerne. De advarer om, at dansk politik er på vej ned ad »en farlig vej«.