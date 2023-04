Troels Lund i Ukraine: Missiler fra Danmark sikrer korneksport

- Den danske donation har hjulpet Ukraine med at forsvare sig selv, og ultimativt har den befriet korridorerne til Sortehavet.

- Det er et meget stort bidrag i forhold til både at skabe tryghed og sikkerhed omkring byen (Odessa red.) og ikke mindst omkring korneksporten, lyder det fra ministeren.

Han tilføjer, at det har været vigtigt for ham at blive bedre til at forklare danskerne, hvad de danske donationer går til i Ukraine.

Harpoon-missiler er designet til at ramme mål til vands. De kan affyres både fra land og til søs.