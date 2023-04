Konservativ profil vil give 15-17-årige ret til fri abort

I 2021 behandlede abortsamrådene i de fem regioner 30 ansøgninger om tilladelse til abort uden forældresamtykke, viser en rapport fra Abortankenævnet ifølge Kristeligt Dagblad.

Ud af de 30 blev der givet afslag på tre.

Ifølge Per Larsen kan det have store konsekvenser for en teenagepige, der ikke ønsker en graviditet, hvis hun tvinges til at gennemføre eller dele uønsket med sine forældre.

- Vi ved jo, at det i nogle sammenhænge kan være et kæmpestort problem for de piger, der bliver gravide, og det synes jeg, vi skal kigge på, siger han.

SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, er enig i Per Larsens betragtninger, oplyser hun til Ritzau

Folketinget har ifølge Kristeligt Dagblad to gange tidligere behandlet et lovforslag om at sænke grænsen for fri abort til 15 år.