Statsministeren og Østrigs kansler skal diskutere migration fredag

- Det er nogle tanker, som også den østrigske regering deler, og det ser jeg frem til at drøfte med kansler Nehammer, lyder det fra Mette Frederiksen.

Efter mødet er det planen, at de vil sige ord. Det kommer til at foregå i Spejlsalen i Statsministeriet omkring klokken 15.40.

De to lande har også bakket hinanden op, når det har handlet om migration i EU-regi.

Før et EU-topmøde i Bruxelles i februar havde Danmark og Østrig sammen med seks andre EU-lande formuleret et brev til EU-toppen. Her krævede de handling for at få dæmpet migrationen til EU.